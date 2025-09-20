Cantona | Fifa e Uefa sospendano Israele Perché questa differenza di trattamento? I club…

Nelle scorse ore, uno dei calciatori più iconici del calcio e non solo, quell'Eric Cantona che letteralmente volò fuori dal campo per calciare un f@scista ha preso posizione verso Uefa e Fifa chiedendo a gran voce di non usare nello sport due pesi e due misure.

Chiamatemi quando #Cantona ne sbaglierà una. Conto iniziato dal calcio al tifoso scemo e tutt'ora aperto.

Cantona: "Perché Israele non è stato sospeso da FIFA e UEFA? La Russia dopo 4 giorni" - Eric Cantona è stato il grande ospite del concerto "Together for Palestine", tenutosi mercoledì a Londra, L'ex calciatore. Scrive tuttomercatoweb.com

