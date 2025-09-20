Cantona | Fifa e Uefa sospendano Israele Perché questa differenza di trattamento? I club…

Golssip.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex giocatore è intervenuto al concerto Together 4 Palestine a Londra dove ha lanciato un appello a Fifa e Uefa. 🔗 Leggi su Golssip.it

cantona fifa e uefa sospendano israele perch233 questa differenza di trattamento i club8230

© Golssip.it - Cantona: “Fifa e Uefa sospendano Israele. Perché questa differenza di trattamento? I club…”

In questa notizia si parla di: cantona - fifa

Calcio, Cantona: Fifa e Uefa sospendano Israele come la Russia.

cantona fifa uefa sospendanoCantona: "Perché Israele non è stato sospeso da FIFA e UEFA? La Russia dopo 4 giorni" - Eric Cantona è stato il grande ospite del concerto "Together for Palestine", tenutosi mercoledì a Londra, L'ex calciatore. Scrive tuttomercatoweb.com

cantona fifa uefa sospendanoCalcio, Cantona: “Fifa e Uefa sospendano Israele come la Russia” - "È giunto il momento di sospendere Israele", ha detto l'ex stella del calcio francese e del Manchester United Eric Cantona ... Segnala dire.it

Cerca Video su questo argomento: Cantona Fifa Uefa Sospendano