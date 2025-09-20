di Barbara Calderola PIOLTELLO Tutela dell’occupazione e lotta agli incidenti in cantiere, paletti dai quali gli appalti pubblici non prescinderanno più a Pioltello. Comune e sindacati hanno firmato un accordo che fissa le condizioni valide per tutte le commesse. Il canovaccio dell’intesa era stato messo a punto a fine luglio, giovedì è arrivata l’ufficialità. "Le risorse pubbliche saranno impiegate nell’interesse dei lavoratori - dice il vicesindaco Saimon Gaiotto -. È un’intesa aperta, potremo integrarla, arricchirla con nuovi contenuti. È un’altra misura che adottiamo per rafforzare il monitoraggio sulle gare e vigilare per prevenire ogni tentativo di pratica sleale, corruzione e infiltrazioni criminali". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cantieri sicuri e lavoratori. L’accordo che fissa i paletti