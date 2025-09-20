Due anni di cantieri, trivellazioni, barricate, posti auto saltati, deviazioni, strade chiuse, sacrifici. E ora finalmente ci siamo. La data segnata sul calendario resta quella di giugno del prossimo anno, ma il nuovo look della viabilità tra le vie San Felice e Saffi – nello snodo attorno alla Porta, cruciale per il traffico bolognese – è svelato. La prossima settimana prende il via la fase finale dei lavori per la linea rossa nel punto in cui il tram, dalla via Emilia, si affaccia dentro le mura. La foto pubblicata su Instagram dal profilo del Comune parla da sola e sembra quella di un’operazione medica a cuore aperto: eccoli, i binari, mentre circumnavigano l’area su entrambi i lati quasi come la lingua biforcuta di un serpente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cantieri in San Felice. Rush finale da martedì. Rivoluzione viabilità con il tram in esercizio