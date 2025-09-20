Cantieri e commercio Linee guida per i ristori

Un ‘regolamento in materia di ristori per i commercianti interessati dai cantieri’: è stata approvata in Consiglio comunale la mozione presentata dalla Pd-Carpi a Colori-AVS (con il voto favorevole della maggioranza, Lega, Forza Italia, Carpi Civica e astensione di Fratelli d’Italia), volta a ottenere una regolamentazione in tema di ristori. "Sono molto soddisfatta – afferma Paola Poletti, assessora al Commercio – e intendo dare concretezza al più presto a questa richiesta. Peraltro, più che di ‘regolamento’ che implica un documento di per sé rigido, e troppo ristretto rispetto al ventaglio di ipotesi che possono verificarsi, preferiamo parlare di ‘ linee guida ’ da adottare nei casi in cui si dovessero in futuro verificare dei lavori pubblici che impattano sugli esercizi commerciali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

