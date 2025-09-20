Cantierare o cantierizzare? Risponde la Crusca

Tratto dall’Accademia della Crusca Un nostro lettore ha dubbi sulla correttezza o meno di accantierareaccantieramento, e circa un’eventuale differenza semantica rispetto a cantierarecantieramento; un altro chiede quale sia il significato di cantierabilità. Risposta Una causa dei dubbi dei nostri lettori ha probabilmente a che vedere con il fatto che si tratta di parole tecniche di recente introduzione, il cui uso perciò non si è ancora pienamente consolidato nella lingua comune. Può aver contribuito all’incertezza dei parlanti anche il fatto che, per esprimere lo stesso concetto, si fanno concorrenza ben tre verbi, cantierare, cantierizzare e accantierare. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

