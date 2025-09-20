PIATEDA – Quando c’è bisogno, intervengono. E lo fanno con impegno e dedizione assoluta, che si tratti di salvare la vita a un umano o a un animale. Così è stato mercoledì ad Ambria, località nel comune di Piateda, dove i vigili del fuoco del Comando di Sondrio sono intervenuti per recuperare Neve, una femmina di pastore maremmano caduta in un dirupo. Un po’ per le ferite, un po’ per lo spavento e le pareti impervie, la cagnolona non era in grado di risalire. Impossibile raggiungere Neve da terra anche per i vigili del fuoco, costretti a richiedere l’intervento dell’elicottero da Malpensa per il salvataggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cane Neve precipita in un dirupo per 200 metri: maremmana salvata in elicottero a Piateda