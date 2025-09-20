Cane di Johnny Depp uccide due pecore in Sussex l’attore risarcirà
La tranquillità di una fattoria dell’East Sussex è stata spezzata da un episodio che torna a mettere Johnny Depp sotto i riflettori: il suo nuovo cane, un Bullmastiff battezzato Bourbon, ha aggredito e ucciso due pecore del proprietario dei terreni confinanti. Una vicenda dal risvolto amaro che minaccia di trascinare l’attore in un’altra spinosa controversia . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
