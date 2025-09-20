Cane di Johnny Depp uccide due pecore in Sussex l’attore risarcirà

Sbircialanotizia.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tranquillità di una fattoria dell’East Sussex è stata spezzata da un episodio che torna a mettere Johnny Depp sotto i riflettori: il suo nuovo cane, un Bullmastiff battezzato Bourbon, ha aggredito e ucciso due pecore del proprietario dei terreni confinanti. Una vicenda dal risvolto amaro che minaccia di trascinare l’attore in un’altra spinosa controversia . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

cane di johnny depp uccide due pecore in sussex l8217attore risarcir224

© Sbircialanotizia.it - Cane di Johnny Depp uccide due pecore in Sussex, l’attore risarcirà

In questa notizia si parla di: cane - johnny

Johnny Depp, è polemica: il suo cane ha sbranato due pecore

Johnny Depp è sotto shock: il suo cane ha ucciso due pecore

L’attore Johnny Depp nei guai per il cane: il Bullmastiff uccide due pecore in Inghilterra; Johnny Depp nei guai: «Sono sconvolto». Il cane Bourbon azzanna e uccide due pecore in Inghilterra; Johnny Depp è sotto shock: il suo cane ha ucciso due pecore.

cane johnny depp uccideJohnny Depp nei guai: «Sono sconvolto». Il cane Bourbon azzanna e uccide due pecore in Inghilterra - Johnny Depp torna a far parlare di sé, ma questa volta non per un film o una prima sul red carpet. Scrive msn.com

cane johnny depp uccideJohnny Depp nei guai per il cane che ha attaccato due pecore nell’East Sussex - Johnny Depp si scusa per il cane Bourbon che ha ucciso due pecore in East Sussex, promette risarcimento e addestramento per evitare nuovi incidenti. Come scrive gaeta.it

Cerca Video su questo argomento: Cane Johnny Depp Uccide