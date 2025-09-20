Cane di famiglia azzanna bimbo 3 anni

18.40 Bambino di 3 anni azzannato alla testa dal cane di famiglia, a Caselle in Pittari nel Salernitano. Il piccolo non è fortunatamente in pericolo di vita, ma sull'episodio è partita un'indagine dei Carabinieri. L'animale sarebbe sfuggito alla custodia del proprietario, aggredendo il bambino. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it