Cane di famiglia azzanna bimbo 3 anni

Servizitelevideo.rai.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

18.40 Bambino di 3 anni azzannato alla testa dal cane di famiglia, a Caselle in Pittari nel Salernitano. Il piccolo non è fortunatamente in pericolo di vita, ma sull'episodio è partita un'indagine dei Carabinieri. L'animale sarebbe sfuggito alla custodia del proprietario, aggredendo il bambino. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: cane - famiglia

