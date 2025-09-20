Camporini | Mosca provoca Ci saranno altre incursioni Così si rischia l’incidente
Roma, 19 settembre 2025 – Provocazioni che hanno una precisa agenda politica e che potrebbero diventare ‘di routine’, con tutti i rischi di incidenti che ne conseguono. I meccanismi di intercettazione della Nato sono efficienti e ben rodati, ma l’imprevisto e tutto quello che ne consegue può essere dietro l’angolo. Il generale Vincenzo Camporini, ex capo di Stato maggiore delle Forze Armate, ha spiegato perché le incursioni di Mosca vanno gestite con calma e buon senso. Generale Camporini, altri due sconfinamenti russi plateali nei cieli della Nato in pochi giorni. Quanto ci dobbiamo preoccupare? “Sono manovre di testo per verificare la prontezza della difesa aerea avversaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Il tentativo di mediazione americana apre scenari pericolosi per l’Europa, lasciata senza reali garanzie. Mosca non arretra di un passo e ai partner occidentali resta solo l’onere di evitare la disfatta. Di Vincenzo Camporini Vai su Facebook
