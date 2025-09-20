La comparsa della bandiera palestinese sopra il Campidoglio ha improvvisamente trasformato una questione internazionale in un problema cittadino, scuotendo il cuore politico di Roma e provocando reazioni che vanno ben oltre il perimetro della capitale. Una scelta che divide Per la Comunità Ebraica di Roma, l’alzabandiera effettuato sul palazzo senatorio non è un gesto di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Campidoglio, bandiera palestinese: la comunità ebraica protesta