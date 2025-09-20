Campanelle e cantieri | quella povertà educativa che ci costa 48 miliardi e che colpisce anche in Romagna
In Romagna il nuovo anno scolastico si è aperto tra nastri tagliati e nuove sfide. A Rimini, Ravenna e Forlì suonano le prime campanelle, tra edifici appena ristrutturati come l'ex Oliveti di Forlì, l'asilo nido di via Canalazzo a Ravenna e quelli ancora in cantiere come la costruzione del nuovo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: campanelle - cantieri
Tv7 Tg. . TRASPORTO PUBBLICO: IL BILANCIO DI INIZIO SCUOLA - I cantieri e l’assenza del tram a Padova hanno penalizzato il trasporto pubblico nei primi giorni di scuola,ma BusiItalia Veneto e Provincia rassicurano gli utenti. Vai su Facebook