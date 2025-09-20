Campagna elettorale d' Africa

Con tutto il rispetto per i tanti italiani che credono ancora che i pro Pal e Flotilla abbiano come obiettivo aiutare i palestinesi a uscire dall'orrore della guerra, mi sembra che non ce ne sia uno fra leader politici e sindacali, a bordo delle barche o a terra nelle piazze, che pensi davvero a loro. Dal giornalista che promuove un ristorante agli scioperi telecomandati dei treni, alla rotta a zig zag fra Sicilia e costa africana. Una campagna (elettorale) d'Africa, un grande spot. Se lo contendono Maurizio Landini, Giuseppe Conte e pure Elly Schlein, che spiegano al mondo che quella missione salverà il Medio oriente dal conflitto. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Campagna (elettorale) d'Africa

