Camorra maxi sequestro | bloccati beni per 4 milioni a un ex commerciante di auto

Grosseto, 20 settembre 2025 – La Direzione investigativa antimafia ha eseguito un provvedimento di sequestro di beni, emesso dal Tribunale di Roma per un valore di 4 milioni di euro, nei confronti di un imprenditore, attualmente detenuto, già operante nel settore della rivendita di auto di lusso nella zona di Pomezia. Lo stesso, gravato da numerosi precedenti tra cui estorsione ed usura aggravati dal metodo mafioso ed associazione di tipo mafioso, è stato tratto in arresto a luglio 2024 dal personale del Centro Operativo Dia di Roma nell’ambito di un’operazione antimafia che ha visto coinvolte decine di indagati tra cui alcuni esponenti della criminalità organizzata campana ed autoctona. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Camorra, maxi sequestro: bloccati beni per 4 milioni a un ex commerciante di auto

camorra - sequestro

