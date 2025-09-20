Camionista non si accorge della coda travolge vettura e uccide un uomo | guardava porno sul telefono

Le indagini sull’incidente avvenuto in Inghilterra hanno dimostrato che il camionista stava vedendo foto di donne nude anche pochi secondi prima che il suo camion si schiantasse contro l’auto ferma in coda. "Non si è trattato di un'occhiata fugace al telefono, guardava cose come X, TikTok e YouTube" ha spiegato il giudice. 🔗 Leggi su Fanpage.it