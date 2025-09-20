Camionista non si accorge della coda travolge vettura e uccide un uomo | guardava porno sul telefono
Le indagini sull’incidente avvenuto in Inghilterra hanno dimostrato che il camionista stava vedendo foto di donne nude anche pochi secondi prima che il suo camion si schiantasse contro l’auto ferma in coda. "Non si è trattato di un'occhiata fugace al telefono, guardava cose come X, TikTok e YouTube" ha spiegato il giudice. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: camionista - accorge
È accaduto qualche anno fa in Sardegna: un camionista vede in mezzo alla strada una cucciola ferita, si ferma per prestare soccorso e inaspettatamente sopraggiunge un altro camionista che si accorge del pericolo per entrambi ed usa il suo camion per prote Vai su Facebook
Gb, camionista usa il cellulare alla guida e travolge un'auto: uccide una mamma e tre bambini.