Camion a senso unico Scatta l’esperimento per una viabilità più sicura

A partire dalla mezzanotte fra domenica 21 e lunedì 22 scatta il senso unico di marcia per i mezzi pesanti con portata superiore a 3,5 tonnellate in via Baccanelle e in via Nicola Fabrizi, nel rione Madonna. In pratica, i camion provenienti da Lucca potranno quindi percorrere via Baccanelle e via Nicola Fabrizi fino alla rotatoria in Carbonaia e procedere o in direzione Versilia oppure in via Francesco Azzi. I camion provenienti dalla Versilia, invece, non potranno procedere lungo via Fabrizi, ma, una volta giunti alla rotatoria in Carbonaia, dovranno necessariamente deviare in via Francesco Azzi, per poi continuare su via Vannugli, via Valmaira, via Enrico Fermi e, tramite la variante, uscire dalla città in direzione Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it