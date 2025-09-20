Camille Razat attrice che odia le categorie dalla passione per i videogiochi all' amore per la campagna non sarà presente nella quinta stagione di Emily in Paris

S e ricordi a Camille Razat che lavora da quando ha 12 anni, e che è armoniosamente transitata dalla moda alla tv al cinema, lei con garbo conclude: «Non guardo mai al passato, è una perdita di tempo». Sicuramente la sua partenza dalla serie che l’ha fatta conoscere alle masse, Emily in Paris (il suo personaggio, Camille, non ci sarà nella quinta stagione, girata in Italia), è già materia per gli archivi. “Emily in Paris 5”, svelati i primi look di Lily Collins tra pois, gondole e nuovi amori X Leggi anche › Camille Razat: «Non sono un’influencer, voglio che ognuno sia la versione migliore di sé» Però, siccome Camille Razat è una di quelle attrici che non perdono occasione per ringraziare il proprio agente (lo farà anche durante questa intervista, ma avrà parole d’affetto anche per la mamma), la cronista – che sulla serie di successo ideata da Darren Star è pochissimo preparata – azzarda un’analisi dell’exit strategy. 🔗 Leggi su Iodonna.it

