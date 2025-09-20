Camera presenta I sogni dei vecchi

In una mostra che “intreccia memoria e futuro”, la torinese “CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia” espone i potenti “Ritratti” di Arianna Arcara Dal 25 settembre al 19 ottobre Oh, finalmente rivedo scritta (questa volta nel titolo di una mostra) la parola “vecchi”! E non insulsi eufemismi (ma non scherziamo!) del tipo “diversamente giovani” . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

camera presenta i sogni dei vecchi

