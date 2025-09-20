Camera presenta I sogni dei vecchi
In una mostra che “intreccia memoria e futuro”, la torinese “CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia” espone i potenti “Ritratti” di Arianna Arcara Dal 25 settembre al 19 ottobre Oh, finalmente rivedo scritta (questa volta nel titolo di una mostra) la parola “vecchi”! E non insulsi eufemismi (ma non scherziamo!) del tipo “diversamente giovani” . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: camera - presenta
Biodiversità, WWF presenta proposta di legge alla Camera
Francesca Albanese presenta il report su Israele alla Camera: «Anche l’Italia è complice»
La Camera discute di spese militari, il centrodestra non presenta mozioni: FdI vuole evitare lo scontro con la Lega (contraria al riarmo)
MERCOLEDI' PROSSIMO VI ASPETTIAMO PER LA PRESENTAZIONE Il numero 52 di Astigiani si presenta dalle 18 di mercoledì prossimo, 24 settembre, in una sede magnificamente istituzionale, il salone della Camera di Commercio in piazza Medici ad Asti. Vai su Facebook
“I sogni dei vecchi”; Torino: “I sogni dei vecchi”, fotografie di Arianna Arcara in mostra da CAMERA; Un vecchio appartamento a Stoccolma diventa una casa da sogno.
Guglielmo e Li Vecchi alla Camera Musicale Romana - 30, alla Sala Lecci del Bioparco di Roma, apre la seconda parte della Stagione concertistica a cura della Camera Musicale Romana, sotto la direzione artistica del soprano ... Lo riporta ansa.it