Cambio al vertice per i carabinieri forestali dell’Emilia-Romagna il nuovo comandante è Aldo Terzi

Cambio al vertice per i Carabinieri Forestali dellEmilia-Romagna. Il colonnello Aldo Terzi è stato nominato nuovo comandante della Regione Carabinieri Forestale, succedendo al colonnello Gaetano Palescandolo, che assumerà l’incarico di comandante della Scuola Forestale Carabinieri di Cittaducale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

