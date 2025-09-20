Cambio al vertice per i carabinieri forestali dell’Emilia-Romagna il nuovo comandante è Aldo Terzi
Cambio al vertice per i Carabinieri Forestali dell’Emilia-Romagna. Il colonnello Aldo Terzi è stato nominato nuovo comandante della Regione Carabinieri Forestale, succedendo al colonnello Gaetano Palescandolo, che assumerà l’incarico di comandante della Scuola Forestale Carabinieri di Cittaducale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Cambio al vertice dei carabinieri forestali dell’Emilia Romagna: nominato comandante il colonnello Aldo Terzi - Il colonello Aldo Terzi è stato nominato comandante regionale dei carabinieri forestali dell’Emilia- Come scrive gazzettadiparma.it
Carabinieri e Finanza Rimini: cambio al vertice. Ecco le nuove nomine - Aldo Terzi, Colonnello del ruolo forestale dell’Arma dei Carabinieri, è stato nominato nuovo Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Emilia Romagna”, sostituendo il Colonnello Gaetano ... Si legge su altarimini.it