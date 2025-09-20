Cambiaso torna padrone della fascia sinistra anche in campionato | sarà lui il titolare al Bentegodi in Verona Juve Le novità

Cambiaso torna titolare della fascia sinistra (anche in campionato): giocherà lui al Bentegodi in Verona Juve. Le novità di formazione. Per la trasferta di Verona, Igor Tudor ritrova il padrone della fascia sinistra: Andrea Cambiaso, dopo aver scontato le due giornate di squalifica, è pronto a riprendersi il suo posto da titolare nella Juve. Un rientro fondamentale, che restituisce equilibrio e spinta alla squadra. VERONA JUVE LIVE Il ritorno dopo la squalifica. L’esterno della Nazionale era stato costretto a saltare le sfide di campionato contro Genoa e Inter a causa del cartellino rosso rimediato all’esordio contro il Parma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cambiaso torna padrone della fascia sinistra (anche in campionato): sarà lui il titolare al Bentegodi in Verona Juve. Le novità

