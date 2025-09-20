Cambiamento nel palinsesto autunnale 2025 di nbc sfavorisce jimmy fallon

Jumptheshark.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

impatti della programmazione NBC sulla trasmissione di Jimmy Fallon. La strategia di programmazione adottata da NBC per la stagione autunnale del 2025 sta influenzando significativamente le possibilità di successo dello show On Brand, condotto da Jimmy Fallon. Le decisioni riguardanti gli slot orari e l’assegnazione delle serate si riflettono direttamente sulla visibilità e sull’audience della trasmissione, suscitando preoccupazioni tra gli esperti del settore. movimenti nella schedule e impatto sullo show. Inizialmente, NBC aveva previsto che On Brand avrebbe debuttato sia il martedì che il venerdì, posizionandolo in due slot molto diversi tra loro. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

cambiamento nel palinsesto autunnale 2025 di nbc sfavorisce jimmy fallon

© Jumptheshark.it - Cambiamento nel palinsesto autunnale 2025 di nbc sfavorisce jimmy fallon

In questa notizia si parla di: cambiamento - palinsesto

Cambio programmazione Mediaset 25-31 agosto: If You Love chiude, torna Tradimento!; Rivoluzione Mediaset: Cattelan sfuma (per ora), Merlino resta e Striscia La Notizia va in standby; Palinsesti Mediaset 2025-2026: novità, nuovi volti e programmi.

cambiamento palinsesto autunnale 2025Rai Radio2, dal 15 settembre il nuovo palinsesto autunnale tra novità e grandi ritorni - Dal 15 settembre parte il nuovo palinsesto di Rai Radio2 con nuove voci, grandi ritorni e programmi storici. Come scrive lifestyleblog.it

Cambio palinsesto Mediaset, 1 settembre 2025: come cambia il pomeriggio di Canale 5 (tipicamente dedicato alle soap) - Cambia l'orario di alcune serie tv di Canale 5: ecco in dettaglio il palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset dal 1° settembre. Si legge su superguidatv.it

Cerca Video su questo argomento: Cambiamento Palinsesto Autunnale 2025