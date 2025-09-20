Cambia la sosta in centro dalla piazza al nuovo parcheggio multipiano | quanti saranno i posti auto in più?

Ravennatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso delle prossime settimane si attendono diverse novità per quanto riguarda la sosta nel pieno centro di Ravenna. Come preannunciato dal sindaco Alessandro Barattoni nel suo programma di mandato, si andrà verso un potenziamento dell'offerta di posti auto nel centro storico e la novità. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cambia - sosta

Lavori di allacciamento idrico, cambia la viabilità: vietata anche la sosta

Prossime modifiche alla circolazione e alla sosta: ecco cosa cambia

Il divieto di sosta diventa un reato, ecco cosa si rischia: la sentenza che cambia tutto

Cambia la sosta in centro, dalla piazza al nuovo parcheggio multipiano: quanti saranno i posti auto in più?; Zero Assoluto e The Kolors in Piazza Duomo: come cambia la viabilità a Messina; Cambia la sosta in piazza della Vittoria, 30 posti in più a beneficio di residenti e commercianti. Nuovi poteri sanzionatori per gli ausiliari del traffico contro la sosta selvaggia.

cambia sosta centro piazzaChiavari, piazza dell’Orto cambia volto e rinasce. Pronto il progetto da mezzo milione - Più verde, spazi aggregativi per allontanare il degrado e attirare le famiglie, nuova pavimentazione Il sindaco Messuti: «Riassetto di giardini e viale ... Segnala ilsecoloxix.it

cambia sosta centro piazzaFesta dei commercianti. Tutto pronto in centro. Cambia la viabilità - Il programma è ricco: alle 10 con una passeggiata urbana i commercianti racconteranno aneddoti e storie, evidenz ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cambia Sosta Centro Piazza