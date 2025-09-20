Caldaie pannelli solari e impianti | in scadenza detrazioni e incentivi

Ultima chiamata per incentivi fiscali e contributi per caldaie, pannelli solari, impianti di riscaldamento e raffreddamento. Stanno per scadere bonus e detrazioni fiscali per i lavori che rendono più efficienti le case. Fino al 31 dicembre si può usufruire della detrazione del 50% per installare pannelli solari, sistemi di accumulo e per ammodernare gli impianti di riscaldamento e raffreddamento domestici. Da gennaio 2026 la percentuale scenderà al 36%. Accanto alla detrazione fiscale, esistono anche i bandi regionali e il Conto Termico, che offrono contributi immediati e rimborsi diretti.

