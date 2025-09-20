Calciomercato Palermo ecco l’ufficialità | Bereszy?ski è rosanero
All'indomani della bella vittoria contro il Bari, che ha portato momentaneamente i rosanero in vetta alla classifica in attesa degli altri match, il Palermo ha ufficializzato l'arrivo in rosa di Bartosz Bereszy?ski.Il calciatore si lega al club di viale del Fante dopo lo svincolo dalla Sampdoria. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
