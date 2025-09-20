Calciomercato Milan | il retroscena sull’offerta per Nicolussi Caviglia svelato da Antonelli i dettagli

Calciomercato Milan: spunta il retroscena sull’offerta per il centrocampista ex Juve Nicolussi Caviglia svelato da Antonelli, le ultime Il calciomercato del Milan continua a riservare sorprese e retroscena. In un recente incontro con la stampa, Filippo Antonelli, direttore sportivo e general manager del Venezia, ha rivelato un episodio inaspettato legato all’ultima sessione invernale di mercato. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Milan: il retroscena sull’offerta per Nicolussi Caviglia svelato da Antonelli, i dettagli

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Calciomercato Milan, Tare non molla Xhaka: ecco la richiesta

#Calciomercato #Milan, derby per #Caprile? La possibile valutazione #SempreMilan - X Vai su X

#Calciomercato #Milan, centrocampo da sogno con #Modric? Si studia il super colpo #SempreMilan Vai su Facebook

Mercato Milan, Tare ha detto no a Fonseca: svelato il retroscena di mercato - Il ds del Milan, Igli Tare, ha rifilato un grosso no a Paulo Fonseca: il retroscena di mercato sui rossoneri è sorprendente. Lo riporta spaziomilan.it

Calciomercato Milan, Adli avrebbe voluto finisse diversamente: l’ultimo retroscena fa riflettere - Emergono particolari retroscena riguardanti la cessione del regista francese Adli. Si legge su notiziemilan.it