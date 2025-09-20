Calciomercato Milan a gennaio colpo in difesa | Joe Gomez o Kristensen?
I dirigenti del Milan continuano a lavorare sul calciomercato. Per gennaio è programmato un colpo in difesa: Joe Gomez e Kristensen in lista. Lo ha riferito Nicolo Ceccarini su tuttomercatoweb.com. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: calciomercato - milan
Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa
Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?
Calciomercato Milan, Tare non molla Xhaka: ecco la richiesta
?#Calciomercato #Milan: idea #Chiesa per gennaio, i dettagli - X Vai su X
#Calciomercato #Milan, #Maignan rinnovo in salita: due alternative #SempreMilan - facebook.com Vai su Facebook
Milan, doppio colpo dall’Udinese: oggi l’incontro decisivo; Milan, Kristensen è nel mirino: il Diavolo prepara il colpo per la difesa a gennaio; Calciomercato Milan, altro colpo di esperienza “alla Modric”: Tare ci sta pensando….
Il Milan prepara il colpo per gennaio: affare a titolo definitivo, i dettagli - Il Milan farà un nuovo tentativo a gennaio per l'acquisto del difensore: Tare ci proverà di nuovo, affare a titolo definitivo ... milanlive.it scrive
Calciomercato Milan, scelto il nuovo difensore per gennaio: sta dominando la Serie A - Il Milan ha deciso su chi affondare il colpo per rinforzare il reparto difensivo a gennaio. Come scrive spaziomilan.it