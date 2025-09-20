Calciomercato Inter LIVE | fari su Caprile e su Upamecano la strategia di Marotta
Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu.
In questa notizia si parla di: calciomercato - inter
SM – Inter, l’identikit per il colpo in difesa! E a fari spenti Ausilio e Marotta lavorano a…; Inter, fari puntati sul Como: piace anche Perrone; Calciomercato live oggi: Inter su Manu Koné, Atletico Madrid vuole Nico González, la Roma su Jadon Sancho, Kolo Muani alla Juve.
Calciomercato live oggi: Diouf-Inter è ufficiale, Boniface nuovo attaccante del Milan, Zaniolo verso l'Udinese. Roma su Elmas - Tutto fatto per Andy Diouf: l'Inter ha battuto la concorrenza del Napoli e si è assicurata il centrocampista classe 2003 francese del Lens. Riporta ilgazzettino.it
Calciomercato Inter, con un'offerta di 20-25 milioni Pavard può partire. Leoni o De Winter per sostituirlo - La concorrenza è molto alta: Milan (che potrebbe cedere Thiaw e incassare 35 milioni ... Segnala ilmessaggero.it