Calciomercato Inter interesse concreto per Caprile | ieri al Via del Mare uno scout ad osservarlo

Calciomercato Inter, interesse crescente per Caprile! La rivelazione di Schira: uno scout nerazzurro presente al Via del Mare. L’ Inter continua a monitorare con attenzione i giovani talenti della Serie A e, tra i nomi più seguiti, c’è quello di Elia Caprile, portiere classe 2001 del Cagliari. Nel corso della sfida giocata al Via del Mare tra Lecce e rossoblù, terminata con la vittoria esterna per 2-1, sugli spalti era presente uno scout del club nerazzurro. La notizia è stata riportata dal giornalista Nicolò Schira attraverso il suo profilo X. Caprile, cresciuto nelle giovanili del Chievo e già protagonista con il Bari in Serie B prima dell’approdo in Sardegna, sta vivendo un avvio di stagione di grande spessore. 🔗 Leggi su Internews24.com

