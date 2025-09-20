Calciomercato che colpo del Palermo | ufficiale l’acquisto di Bereszy?ski il comunicato

Calciomercato, che colpo del Palermo: adesso è ufficiale l’acquisto di Bereszy?ski, il comunicato dei rosanero Il Palermo FC ha ufficializzato l’ingaggio di Bartosz Bereszy?ski, difensore polacco classe 1992, svincolato dopo l’ultima esperienza con la UC Sampdoria. L’arrivo del giocatore rappresenta un rinforzo di spessore per la squadra allenata da Filippo Inzaghi, tecnico piacentino ed ex . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato, che colpo del Palermo: ufficiale l’acquisto di Bereszy?ski, il comunicato

In questa notizia si parla di: calciomercato - colpo

Calciomercato Juventus, negli ambienti bianconeri sono convinti che sarà lui il vero colpo dell’estate 2025! Rivelazione

Calciomercato Inter, Marotta piazza il colpo: già in settimana da Chivu?

Calciomercato Juve, via libera per quel colpo? Un’altra pretendente ha cambiato obiettivo: l’indiscrezione e tutti i dettagli

#Calciomercato #Milan, centrocampo da sogno con #Modric? Si studia il super colpo #SempreMilan Vai su Facebook

#Calciomercato @acmilan, subito un colpo a zero per #Allegri? La situazione - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers - X Vai su X

Serie B, Barak alla Samp: Maggiore al Bari e Oudin a Catanzaro; Calciomercato Palermo, ecco l’ufficialità: Samuel Giovane è rosanero; Calciomercato Palermo, primo acquisto ufficiale: Tommaso Augello è rosanero.

Grande colpo del Palermo, ingaggiato ex Campione d'Italia del Napoli di Spalletti - Grande colpo di mercato del Palermo in Serie B, che ha messo sotto contratto un ex Campione d'Italia del Napoli di Luciano Spalletti. Come scrive msn.com

Palermo, colpo in difesa: ufficiale l’arrivo dell’ex Samp Bereszynski - In testa alla classifica di Serie B dopo la vittoria casalinga di ieri contro il Bari, il Palermo non rinuncia a rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi. Riporta msn.com