Calcio Serie C Pianese a casa Vis Pesaro La carica di mister Birindelli

"Dovremo mettere in campo, con serenità, quello che sappiamo fare, continuando a lavorare sul miglioramento della proposta di gioco, sulla riconquista e sulle ripartenze": suona la carica, Alessandro Birindelli (nella foto), alla vigilia della partita di oggi sul campo della Vis Pesaro (al Benelli, alle 15). I biancorossi arrivano da una convincente vittoria per 3-0 sul Livorno e hanno raccolto finora 5 punti, gli stessi delle zebrette. "La Vis è una squadra a questo campionato – sottolinea il tecnico amiatino –. Non parte mai forte, ma costruisce un percorso solido, come l’anno scorso quando è arrivata ai play off da protagonista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

