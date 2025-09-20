Calcio serie C il Perugia ha esonerato Cangelosi

Today.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quello che era nell'aria dalle prime ore di questa mattina si è puntualmente verificato.Vincenzo Cangelosi non è più l'allenatore del Perugia: la società, al termine di una riunione fiume, ha deciso di sollevarlo dall'incarico all'indomani della rovinosa sconfitta di Ravenna.Un chiaro indizio di. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: calcio - serie

Calcio serie C, Borras rassicura i tifosi del Grifo: "State sereni, saremo competitivi"

Calcio femminile: la stagione sarà anticipata dalla Serie A Women’s Cup. Le date

Calcio In Serie B tra un paio di giorni si inizieranno a formalizzare gli accordi. Carrarese, dalle trattative ai contratti. L’imperativo è puntare sugli Under 23

Calcio serie C, il Perugia ha esonerato Cangelosi; Calcio serie C, il Perugia si suicida a Ravenna nell'anticipo: da 0-2 a 3-2. Ora Cangelosi rischia davvero; Ricordi Giulio Donati? Gol fantastico in Ravenna-Perugia. VIDEO.

Calcio serie C, la disfatta del Benelli certifica la crisi del Grifo. E ora Cangelosi può saltare - Che già da oggi pomeriggio potrebbe ripartire da una nuova guida tecnica ... Lo riporta perugiatoday.it

calcio serie c perugiaCalcio serie C, Ravenna - Perugia: la diretta della partita - I giallorossi vanno sotto di due gol ma trovano la rimonta (e il primato in classifica complice il ko interno dell'Arezzo) avendo più birra in corpo. Riporta perugiatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Serie C Perugia