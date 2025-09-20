Calcio serie C il Perugia ha esonerato Cangelosi
Quello che era nell'aria dalle prime ore di questa mattina si è puntualmente verificato.Vincenzo Cangelosi non è più l'allenatore del Perugia: la società, al termine di una riunione fiume, ha deciso di sollevarlo dall'incarico all'indomani della rovinosa sconfitta di Ravenna.Un chiaro indizio di. 🔗 Leggi su Today.it
