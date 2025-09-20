Calcio Serie A | Juventus fermata a Verona vincono Milan e Bologna
Tris d’anticipi in Serie A, per un sabato che vede in campo due delle grandi potenze del massimo campionato. L’inizio di stagione, però, come al solito vede cose particolari accadere. E andiamo a scoprire proprio questo aspetto tramite i risultati odierni. BOLOGNA-GENOA 2-1 Seconda vittoria in quattro giornate per il Bologna, che in casa parte subito forte in virtù di Castro che colpisce di testa e batte Leali, ma il Var annulla: è fuorigioco. Di qui in avanti capita relativamente poco, fino al 35? quando Skorupski raggiunge chissà come un tiro di Martin con il sinistro che pareva ormai destinato in rete. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: calcio - serie
Calcio serie C, Borras rassicura i tifosi del Grifo: "State sereni, saremo competitivi"
Calcio femminile: la stagione sarà anticipata dalla Serie A Women’s Cup. Le date
Calcio In Serie B tra un paio di giorni si inizieranno a formalizzare gli accordi. Carrarese, dalle trattative ai contratti. L’imperativo è puntare sugli Under 23
Serie A, in campo Udinese-Milan Verona-Juventus 1-1. Bianconeri fermati dagli scaligeri ancora a secco di vittorie Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-calcio-serie-a-quarta-giornata-2025-tutte-le - facebook.com Vai su Facebook
La Lega Calcio Serie A sostiene la Commissione Difesa Vista ETS, al centro di una campagna di sensibilizzazione, sottolineando quanto la cura della vista sia importante non solo per il benessere individuale, ma anche per le performance atletiche di alto livel - X Vai su X
Calcio, Serie A: Juventus fermata a Verona, vincono Milan e Bologna; La Juve fermata dal Verona: così Tudor ha pagato le fatiche di coppa; La Juventus non va oltre il pareggio in casa del Verona.
Verona-Juve 1-1: magia Conceicao, poi un rigore disegnato dal Var ferma Tudor - I bianconeri pareggiano una partita rognosa, nella quale erano passati in vantaggio per poi vedersi raggiunti dai padroni di casa grazie a un penalty elargito da Aureliano ... Da tuttosport.com
Juve, passo indietro: a Verona non basta Conceiçao, Orban rallenta Tudor. E il Napoli può scappare - I bianconeri passano al 19' con Conceiçao, ma vengono raggiunti dal dischetto a fine primo tempo a causa di un fallo di mano di Joao Mario. Scrive gazzetta.it