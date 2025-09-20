Calcio Serie A | Juventus fermata a Verona vincono Milan e Bologna

Tris d’anticipi in Serie A, per un sabato che vede in campo due delle grandi potenze del massimo campionato. L’inizio di stagione, però, come al solito vede cose particolari accadere. E andiamo a scoprire proprio questo aspetto tramite i risultati odierni. BOLOGNA-GENOA 2-1 Seconda vittoria in quattro giornate per il Bologna, che in casa parte subito forte in virtù di Castro che colpisce di testa e batte Leali, ma il Var annulla: è fuorigioco. Di qui in avanti capita relativamente poco, fino al 35? quando Skorupski raggiunge chissà come un tiro di Martin con il sinistro che pareva ormai destinato in rete. 🔗 Leggi su Oasport.it

