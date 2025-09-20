Calcio Sarri | ‘Derby alle 12 | 30 è una sconfitta per il calcio’

Roma, 20 set. (askanews) – Alla vigilia del derby della Capitale, Maurizio Sarri ha presentato in conferenza stampa la sfida tra Lazio e Roma, in programma domani alle 12:30 allo Stadio Olimpico. Il tecnico biancoceleste ha descritto il match come “una delle partite più sentite in Europa, un derby tra i più intensi e seguiti al mondo”, sottolineando il livello altissimo di emozione e adrenalina che accompagna l’attesa. Sulla situazione degli infortunati, Sarri ha spiegato che Castellanos sembra recuperabile, Rovella sarà valutato in extremis, mentre Patric potrebbe andare in panchina “in un ruolo più simbolico che effettivo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

