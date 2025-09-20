Calcio risultati e classifica Juve frena Napoli può scappare
Roma, 20 set. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Verona-Juventus 1-1. Quarta giornata: Lecce-Cagliari 1-2, Bologna-Genoa 2-1, Verona-Juventus 1-1, ore 20.45 Udinese-Milan, domenica 21 settembre ore 12.30 Lazio-Roma,ore 15 Cremonese-Parma, Torino-Atalanta, ore 18 Fiorentina-Como, ore 20.45 Inter-Sassuolo, lunedì 22 settembre ore 20.45 Napoli-Pisa. Classifica: Juventus 10, Napoli 9, Udinese, Cremonese, Cagliari 7, Roma, Milan, Bologna 6, Atalanta 5, Torino, Como 4, Inter, Lazio, Sassuolo, Verona 3, Genoa, Fiorentina 2, Pisa, Lecce, Parma 1. Quinta giornata: sabato 27 settembre ore 15 Como-Cremonese, ore 18 Juventus-Atalanta, ore 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: calcio - risultati
Ciclismo e calcio: una stagione di grandi risultati per Chiusi della Verna
I risultati del Torneo Mundial. Il calcio a 5 spadroneggia
Mourinho attacca il calcio moderno: «Vive di immagine, non di risultati. Non ho ancora vinto in Turchia, ma…»
CAMPIONATO SAMMARINESE I risultati degli anticipi della terza giornata di Campionato Sammarinese FSGC - Federazione Sammarinese Giuoco Calcio - facebook.com Vai su Facebook
Reposted: @PadovaCalcioSG : Risultati Settore Giovanile 13/14 Settembre 2025 padovacalcio.it/risultati-sett… https://t.co/LF2ltLaXgy - X Vai su X
Calcio, risultati e classifica. Juve frena, Napoli può scappare; Verona-Juventus 1-1: gol e highlights. Orban risponde a Conceiçao; Orban risponde a Conceiçao: Verona-Juve finisce 1-1.
Calcio, risultati e classifica. Juve frena, Napoli può scappare - (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Verona- Scrive askanews.it
Juventus ripresa su rigore a Verona: non basta Conceicao, bianconeri primi in attesa del Napoli - 1: i bianconeri, passati in vantaggio con Conceicao, sono stati raggiunti su calcio di rigore messo ... Segnala fanpage.it