Calcio risultati e classifica Juve frena Napoli può scappare

Ildenaro.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 20 set. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Verona-Juventus 1-1. Quarta giornata: Lecce-Cagliari 1-2, Bologna-Genoa 2-1, Verona-Juventus 1-1, ore 20.45 Udinese-Milan, domenica 21 settembre ore 12.30 Lazio-Roma,ore 15 Cremonese-Parma, Torino-Atalanta, ore 18 Fiorentina-Como, ore 20.45 Inter-Sassuolo, lunedì 22 settembre ore 20.45 Napoli-Pisa. Classifica: Juventus 10, Napoli 9, Udinese, Cremonese, Cagliari 7, Roma, Milan, Bologna 6, Atalanta 5, Torino, Como 4, Inter, Lazio, Sassuolo, Verona 3, Genoa, Fiorentina 2, Pisa, Lecce, Parma 1. Quinta giornata: sabato 27 settembre ore 15 Como-Cremonese, ore 18 Juventus-Atalanta, ore 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: calcio - risultati

Ciclismo e calcio: una stagione di grandi risultati per Chiusi della Verna

I risultati del Torneo Mundial. Il calcio a 5 spadroneggia

Mourinho attacca il calcio moderno: «Vive di immagine, non di risultati. Non ho ancora vinto in Turchia, ma…»

Calcio, risultati e classifica. Juve frena, Napoli può scappare; Verona-Juventus 1-1: gol e highlights. Orban risponde a Conceiçao; Orban risponde a Conceiçao: Verona-Juve finisce 1-1.

calcio risultati classifica juveCalcio, risultati e classifica. Juve frena, Napoli può scappare - (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Verona- Scrive askanews.it

calcio risultati classifica juveJuventus ripresa su rigore a Verona: non basta Conceicao, bianconeri primi in attesa del Napoli - 1: i bianconeri, passati in vantaggio con Conceicao, sono stati raggiunti su calcio di rigore messo ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Risultati Classifica Juve