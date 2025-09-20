Calcio prima categoria La Frugesport cerca i tre punti a Pontelagoscuro Trasferta anche per la Virtus Faenza | alle 15 a Forlì

Torna in campo la Prima Categoria con i due anticipi del sabato, uno per girone. Nel girone F al "Comunale" di Pontelagoscuro arriva la Frugesport, reduce dal pareggio al primo turno. Nel girone G, invece, a Forlì, la Pianta ospita la Virtus Faenza: entrambe alla ricerca della prima vittoria in campionato. Domani, invece, Fosso Ghiaia e Savio, vittoriose una settimana fa, se la vedranno rispettivamente con Tozzona Pedagna e Carpena. Intanto sono stati stabiliti gli accoppiamenti del secondo turno di Coppa di categoria. Le ravennati superstiti sono state così abbinate: Real Fusignano-Reno Molinella e Savarna-Centro Erika (inserite nel girone C), nonché Fosso Ghiaia-Savio, inserite nel girone D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

