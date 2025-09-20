Calcio Prima categoria | alcune compagini mantengono un profilo basso nonostante una valida rosa La Carrarese Giovani punta in alto Tra le favorite Corsagna e Capezzano

Zuccarelli, Agey, Cucurnia, Monaco, Da Pozzo, Iardella, Bruzzi, Costa, e gli altri: se la Carrarese Giovani può contare su questi calciatori fuori categoria, per l’osservatorio del palco della Prima, girone A, potrebbe ripetere il Montignoso della passata stagione. A 24 ore dall’avvio del torneo c’è chi ritiene sia giusto assegnare la vetrina di squadra favorita alla formazione di Massimiliano Incerti, allenatore in grado di continuare a tenere acceso l’entusiasmo che finirebbe per garantire un percorso che nella passata vincente stagione ha consegnato nelle mani di capitan Zuccarelli da parte del presidente Mangini la Coppa Toscana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

