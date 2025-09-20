Calcio Nel campionato Primavera 3 gli azzurri di mister Andrea Danesi debuttano in casa della Virtus Verona L’obiettivo è riuscire a farci valere su ogni campo
Con la trasferta contro la Virtus Verona gli azzurrini di Andrea Danesi (nella foto) aprono questo pomeriggio la loro avventura nel campionato Primavera 3. "Partiamo con rinnovato entusiasmo dopo lo straordinario campionato della scorsa stagione – ha esordito il tecnico carrarino –. Vorremmo non soltanto ripeterci ma anche migliorarci. Sappiamo che riuscirci sarà difficilissimo perché vorrebbe dire arrivare primi e questo significherebbe fare un campionato perfetto". La Carrarese riparte dallo stesso girone del centro nord. "Il Lecco è promosso ma sono rimaste società importanti – ha spiegato Danesi –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
