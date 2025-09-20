Calcio la Juve pareggia a Verona 1-1
20.00 Passo falso della Juve contro un buon Verona. Al Bentegodi finisce 1-1. I gialloblù sono una squadra tosta, ma la Juventus riesce a passare in vantaggio al 19' con un gran sinistro di Conceicao. Verona agguerrito. Il pari arriva al 44' su rigore di Orban (fallo di mano di Kelly, ausilio del Var). Nella ripresa la Juve spinge, ma il Verona è vivo. Occasione per Orban, i bianconeri sembrano in difficoltà. Nel finale, Juve pericolosa, ma anche il Verona non regala nulla, anzi. I bianconeri tremano. Finisce così. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: calcio - juve
