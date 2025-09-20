Una ripartenza piena di fiducia per la rinnovata squadra femminile dell’Union Sammartinese: l’unica, a livello federale, del panorama calcistico forlivese. Domani pomeriggio, alle 15.30, al campo sportivo Casadei di San Martino in Strada, per le ragazze in biancorosso è in programma l’esordio ufficiale stagionale con la prima giornata della coppa Emilia Romagna d’Eccellenza in un sentito derby col Rimini. Sulla panchina del club presieduto da Samuela Navetta è stato chiamato mister Marco Rossi, a suo tempo prolifico bomber di Cesena e Prato, che sarà affiancato dal vice Raffaele Leoni e dall’accompagnatrice Fabiana Fabbri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio femminile Eccellenza, domani in coppa la prima partita al campo sportivo ‘Casadei’. La ragazze dell’Union Sammartinese pronte al debutto