Calcio femminile Eccellenza domani in coppa la prima partita al campo sportivo ‘Casadei’ La ragazze dell’Union Sammartinese pronte al debutto
Una ripartenza piena di fiducia per la rinnovata squadra femminile dell’Union Sammartinese: l’unica, a livello federale, del panorama calcistico forlivese. Domani pomeriggio, alle 15.30, al campo sportivo Casadei di San Martino in Strada, per le ragazze in biancorosso è in programma l’esordio ufficiale stagionale con la prima giornata della coppa Emilia Romagna d’Eccellenza in un sentito derby col Rimini. Sulla panchina del club presieduto da Samuela Navetta è stato chiamato mister Marco Rossi, a suo tempo prolifico bomber di Cesena e Prato, che sarà affiancato dal vice Raffaele Leoni e dall’accompagnatrice Fabiana Fabbri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: calcio - femminile
LIVE Italia-Inghilterra 1-2, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: Kelly regala il sogno alle inglesi! Battute le azzurre al 120?
Europei di calcio femminile, l’Italia fa l’impresa e batte l’Inghilterra: le azzurre accedono alla finale
Europei di Calcio Femminile, l’Italia dice addio alla finale: le Azzurre sconfitte dall’Inghilterra
Esordio ufficiale per la squadra di calcio femminile dell’Università dell’Aquila, nata grazie al progetto ME.MO – Menti in Movimento. Una nuova realtà sportiva che porta in campo studentesse, inclusione e passione gialloblù. Università degli Studi dell'Aquila Vai su Facebook
Introduciamo il calcio femminile Scopri come #FM26 includerà il calcio femminile per la prima volta nella storia della serie. - X Vai su X
Campionato Femminile Dilettanti - Eccellenza; Calcio femminile: al via Coppa e Campionato di Eccellenza Marche; Finali Regionali Coppa Italia Calcio Femminile – categoria Eccellenza e Promozione.
Calcio femminile. Poggibonsi Women ammesso al campionato di Eccellenza - Non un salto di categoria ottenuto sul campo di gioco, ma sempre un traguardo rilevante per un club che da poche stagioni è presente nel panorama del calcio femminile. Segnala lanazione.it
Calcio femminile Eccellenza. La doppietta di Fabiana Costi fa volare la Regia - La doppietta di Fabiana Costi (nella foto) fa volare la Reggiana (32) nella Poule Promozione di Eccellenza femminile. Si legge su ilrestodelcarlino.it