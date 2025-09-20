Calcio femminile Eccellenza domani in coppa la prima partita al campo sportivo ‘Casadei’ La ragazze dell’Union Sammartinese pronte al debutto

Sport.quotidiano.net | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ripartenza piena di fiducia per la rinnovata squadra femminile dellUnion Sammartinese: l’unica, a livello federale, del panorama calcistico forlivese. Domani pomeriggio, alle 15.30, al campo sportivo Casadei di San Martino in Strada, per le ragazze in biancorosso è in programma l’esordio ufficiale stagionale con la prima giornata della coppa Emilia Romagna d’Eccellenza in un sentito derby col Rimini. Sulla panchina del club presieduto da Samuela Navetta è stato chiamato mister Marco Rossi, a suo tempo prolifico bomber di Cesena e Prato, che sarà affiancato dal vice Raffaele Leoni e dall’accompagnatrice Fabiana Fabbri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

calcio femminile eccellenza domani in coppa la prima partita al campo sportivo 8216casadei8217 la ragazze dell8217union sammartinese pronte al debutto

© Sport.quotidiano.net - Calcio femminile Eccellenza, domani in coppa la prima partita al campo sportivo ‘Casadei’. La ragazze dell’Union Sammartinese pronte al debutto

In questa notizia si parla di: calcio - femminile

LIVE Italia-Inghilterra 1-2, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: Kelly regala il sogno alle inglesi! Battute le azzurre al 120?

Europei di calcio femminile, l’Italia fa l’impresa e batte l’Inghilterra: le azzurre accedono alla finale

Europei di Calcio Femminile, l’Italia dice addio alla finale: le Azzurre sconfitte dall’Inghilterra

Campionato Femminile Dilettanti - Eccellenza; Calcio femminile: al via Coppa e Campionato di Eccellenza Marche; Finali Regionali Coppa Italia Calcio Femminile – categoria Eccellenza e Promozione.

Calcio femminile. Poggibonsi Women ammesso al campionato di Eccellenza - Non un salto di categoria ottenuto sul campo di gioco, ma sempre un traguardo rilevante per un club che da poche stagioni è presente nel panorama del calcio femminile. Segnala lanazione.it

Calcio femminile Eccellenza. La doppietta di Fabiana Costi fa volare la Regia - La doppietta di Fabiana Costi (nella foto) fa volare la Reggiana (32) nella Poule Promozione di Eccellenza femminile. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Femminile Eccellenza Domani