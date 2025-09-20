Calcio Eccellenza Toscana La Colligiana al ‘Santa Lucia’ Anticipo contro il Signa 1904

È una Colligiana caricata a molla quella che si appresta ad affrontare l’anticipo della seconda giornata di campionato: oggi pomeriggio, a partire dalle 15, i biancorossi affronteranno, sul campo del ‘Santa Lucia’ di San Gimignano, il Signa 1904. Una partita che dovrebbe essere il debutto casalingo della Colligiana nell’Eccellenza Toscana, ma che avrà il sapore di una trasferta, considerando che il ‘Gino Manni’ sarà inagibile per alcune settimane a causa dei lavori di adeguamento degli spogliatoi e del campo principale. I biancorossi si avvicinano alla sfida sulle ali dell’entusiasmo, dopo le tre vittorie ottenute nelle tre partite disputate, tra campionato e Coppa, contro il Certaldo, le nove reti segnate e la porta rimasta inviolata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

