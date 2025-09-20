Calcio D | ore 15 al Garilli di Piacenza per una trasferta quasi proibitiva E dal club non arrivano più notizie L’Imolese in cerca dell’impresa

Senza comunicazioni ufficiali sul proprio sito e social, e senza il consueto pre-partita di mister Potepan, l’ Imolese è attesa su uno dei campi più ostici del girone, il Garilli di Piacenza, con calcio d’inizio alle ore 15. Secondo anticipo di fila per i rossoblù, scottati sabato scorso alla prima al Galli dai lombardi del Sangiuliano e ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Non che dall’altra parte i biancorossi abbiano fatto scintille, prima il successo all’esordio sul Desenzano e poi il brusco stop nel derby col Cittadella Vis Modena, con tanto di espulsione di mister Franzini, che oggi osserverà il tutto dalla tribuna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

