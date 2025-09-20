Calcio Coppa Italia Meda all’arrembaggio col Lesmo Concorezzo aspetta la Milanese

Mercoledì c’è la Coppa Italia con tante brianzole in campo per il turno decisivo che decreterà in molti casi qualificazioni ed eliminazioni, ma non sono molte quelle che hanno deciso di anticipare il sabato il loro match di campionato. Sicuramente la partita più interessante di oggi pomeriggio (15.30) è quella che si gioca allo stadio di Meda tra i padroni di casa e il Lesmo. Entrambe infatti sono inserite nel lotto delle favorite del girone B. I bianconeri sono partiti fortissimo sia in Coppa Italia che in campionato. All’esordio hanno sbancato per 4-1 il campo del Castello Città di Cantù bissando quanto furono capaci di fare in Coppa pochi giorni prima trascinati dai gol di Manuel Personè già decisivo in questo primo scorcio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

