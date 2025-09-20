Calcio Coppa Italia Meda all’arrembaggio col Lesmo Concorezzo aspetta la Milanese
Mercoledì c’è la Coppa Italia con tante brianzole in campo per il turno decisivo che decreterà in molti casi qualificazioni ed eliminazioni, ma non sono molte quelle che hanno deciso di anticipare il sabato il loro match di campionato. Sicuramente la partita più interessante di oggi pomeriggio (15.30) è quella che si gioca allo stadio di Meda tra i padroni di casa e il Lesmo. Entrambe infatti sono inserite nel lotto delle favorite del girone B. I bianconeri sono partiti fortissimo sia in Coppa Italia che in campionato. All’esordio hanno sbancato per 4-1 il campo del Castello Città di Cantù bissando quanto furono capaci di fare in Coppa pochi giorni prima trascinati dai gol di Manuel Personè già decisivo in questo primo scorcio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: calcio - coppa
Calcio a 5 Finale di Coppa amara per la Ricel. Il Cus Pisa realizza il gol vittoria sul filo di lana
Calcio d’estate. Coppa Vannino. W&S in trionfo
Calcio dilettanti: ufficiali le date di campionati e coppa. La Serie D inizierà il 7 settembre. Eccellenza e Promozione: via il 14
Il prossimo impegno della nostra Femminile ? Coppa Italia | Raggruppamento 6 | 1ª giornata Chieti Calcio Femminile ? Picchio Village, Ascoli Piceno 21/09/2025 | 15:30 ? https://www.ascolicalcio1898.it/ascoli-calcio-serie-c-femminile-domenic Vai su Facebook
La Coppa dell’Europeo vinto dalla #Nazionale italiana di calcio a cinque nel 2014 al #MuseodelCalcio Il cimelio va ad aggiungersi al trofeo dell’altro Europeo vinto dagli Azzurri nel 2003. News https://tinyurl.com/bddvmsrh #Azzurri #futsal #Covercian - X Vai su X
Calcio Coppa Italia. Meda all’arrembaggio col Lesmo. Concorezzo aspetta la Milanese; Calcio, debutta il campionato di Promozione: bene il Meda, Casati Arcore al tappeto; Coppa Italia Serie C: esito sorteggio gare di semifinale.
Calcio Coppa Italia. Meda all’arrembaggio col Lesmo. Concorezzo aspetta la Milanese - Mercoledì c’è la Coppa Italia con tante brianzole in campo per il turno decisivo che decreterà in molti casi qualificazioni ed eliminazioni, ma non sono molte quelle che hanno deciso di anticipare il ... sport.quotidiano.net scrive
Dilettanti. Coppa Italia, ecco il quadro finale - Un mercoledì dedicato alla Coppa Italia in Eccellenza e Promozione quello appena passato che ha definito il quadro rispettivamente ... Da ilrestodelcarlino.it