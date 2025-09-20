Calcinato scoperto impianto rifiuti abusivo già sequestrato | marito e moglie denunciati

Notizie.virgilio.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone denunciate a Calcinato per gestione illecita di rifiuti: impianto abusivo scoperto durante controlli antimafia della Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

calcinato scoperto impianto rifiuti abusivo gi224 sequestrato marito e moglie denunciati

© Notizie.virgilio.it - Calcinato, scoperto impianto rifiuti abusivo già sequestrato: marito e moglie denunciati

In questa notizia si parla di: calcinato - scoperto

Calcinato: scoperto impianto di smaltimento rifiuti abusivo, denunciati i due gestori; Scoperto un impianto abusivo per il trattamento dei rifiuti; Impianto di smaltimento rifiuti senza autorizzazioni e già sequestrato: denunciata una coppia.

Calcinato, scoperto impianto rifiuti abusivo già sequestrato: marito e moglie denunciati - Due persone denunciate a Calcinato per gestione illecita di rifiuti: impianto abusivo scoperto durante controlli antimafia della Polizia. Riporta virgilio.it

calcinato scoperto impianto rifiutiScoperto un impianto abusivo per il trattamento dei rifiuti - La Polizia ha scoperto a Calcinato, in provincia di Brescia, un impianto per il trattamento dei rifiuti che operava abusivamente, senza alcuna autorizzazione ambientale e nonostante le strutture e i ... Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Calcinato Scoperto Impianto Rifiuti