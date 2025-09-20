Calci e pugni a un ambulante disabile per rubargli lo smartphone | arrestati due giovanissimi

Nonostante la sua disabilità, era stato pestato a sangue, con calci e pugni al volto che gli provocarono la frattura del setto nasale e la perdita di un dente, da una banda di ragazzini. Una violenza inaudita e immotivata ai danni di un venditore ambulante originario del Bangladesh che era stata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: calci - pugni

Maltrattamenti a Villa Santa Maria di Tavernerio. L’incubo vissuto dai bambini disabili presi a calci e pugni: “I piccoli erano terrorizzati”

Padre e figlio ebrei aggrediti in autogrill, il video e il raid fuori dal bagno: “Calci e pugni per una kippah”

Torture nel carcere Beccaria: “Compare io ti mangio il cuore” e poi calci, pugni e cinghiate

Il giovane è stato insultato, minacciato e colpito con un casco, pugni e calci da un gruppo di cinque giovani a Castel Volturno (Caserta). È successo nella serata di domenica 14 settembre Vai su Facebook

Reggio. Calci e pugni nel sottopasso di via Ramazzini, poi la rapina: tre ventenni in arresto https://24emilia.com/reggio-calci-pugni-sottopasso-via-ramazzini-rapina-tre-ventenni-arresto/… - X Vai su X

Calci e pugni a un ambulante disabile per rubargli lo smartphone: arrestati due giovanissimi; Picchiato e rapinato da gang: arrestati due minorenni; A Sanremo un ragazzo disabile aggredito a calci e pugni, arrestate tre persone.

Disabile pestato in strada dal branco: calci, pugni e una sedia spaccata in testa. Tre giovani fermati: la scena in un video - E la scarica di violenza è proseguìta quando era ormai a terra e indifeso, e non riusciva più ... Scrive leggo.it

Disabile picchiata da un gruppo di 30enni, presa a calci e pugni in strada e perseguitata dall'ex e dalla nuova compagna: 4 rinviati a giudizio - Un brutto pestaggio, avvenuto per strada, con quattro trentenni che si sono accaniti contro una disabile 55enne. Riporta ilgazzettino.it