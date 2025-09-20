Calabria Occhiuto vuole il bis La sfida con il 5 Stelle Tridico Reddito di dignità? Una fake news

Roma, 20 settembre 2025 – Roberto Occhiuto, 56 anni, cosentino, vicesegretario di Forza Italia e già deputato e capogruppo azzurro alla Camera, dal 2021 era governatore della Calabria. Andava come un treno, poi ha ricevuto un avviso di garanzia, si è professato estraneo ai fatti e ha detto: vado avanti. Lo scorso 31 luglio a sorpresa si è dimesso, ricandidandosi. Quindi ha ripreso ad andare come un treno, ma in campagna elettorale, per il voto del 5 e 6 ottobre. Presidente, come la stanno accogliendo in giro? “Vedo un grande entusiasmo. Se dovessi misurare il clima le direi che è addirittura migliore di quello del 2021”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

