Cala il numero di italiani che si muovono a piedi o in bici i dati dell' Istituto superiore di Sanità per la Settimana europea della mobilità al top Bolzano

C ala il numero di italiani che si muovono a piedi o in bici per svolgere le attività quotidiane. Leggi anche › Il prossimo weekend? In bici. Per le Giornate Nazionali del Cicloturismo 2025 Nel 2023 erano solo il 41% della popolazione adulta, ovvero 2 punti meno rispetto al 2017. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Solo 4 italiani su 10 vanno a piedi o in bici, al nord sono più attivi e Bolzano è al top iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

