Colpi di scena in rapida successione e ribaltoni improvvisi hanno animato la 20 km di marcia maschile ai Mondiali 2025 di atletica. Lo spagnolo Paul McGrath (argento agli Europei di Roma 2024 e in stagione trionfatore agli Europei a squadre in quel di Podebrady), il giapponese Toshikazu Yamanishi (primatista mondiale e due volte Campione del Mondo, nel 2019 e nel 2022) e il cinese Zhaozhao Wang hanno operato un forcing al 13mo chilometro, ma il brasiliano Caio Bonfim è rientrato di forza e ha dettato il ritmo per un breve frangente. Poco dopo il padrone di casa Yamanishi ha preso il comando delle operazioni sulle strade di Tokyo e ha provato a forzare l’azione, ma è incappato nella terza proposta di squalifica per sospensione e si è così dovuto fermare per scontare la penalità di due minuti, uscendo dalla lotta per le posizioni che contano. 🔗 Leggi su Oasport.it

Caio Bonfim manda in estasi il Brasile nella 20 km ai Mondiali! McGrath crolla sul più bello, Fortunato lontano