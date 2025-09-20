Cagliari Palestra da Nazionale a Lecce | retroscena di mercato su Juventus Milan e Roma

2025-09-19 20:34:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Il terzino destro italiano classe 2005 arrivato in prestito dall’Atalanta è il migliore in campo nell’anticipo di venerdì sera. Marco Palestra è il migliore in campo nell’anticipo della quarta giornata di campionato in Serie A tra Lecce e Cagliari. Schierato titolare dall’allenatore Fabio Pisacane nel ruolo di terzino destro nella difesa a quattro, il giovane talento italiano classe 2005 sfodera un’ottima prestazione sia in fase difensiva prima contro Riccardo Sottil e poi contro Tete Morente, sia in fase di spinta facendo vedere i sorci verdi al povero Antonino Gallo, saltato anche con un tunnel. 🔗 Leggi su Justcalcio.com