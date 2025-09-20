Cade dal gommone e sparisce nelle acque del Trasimeno | disperata ricerca di un 27enne russo

Un giovane russo di 27 anni è disperso nelle acque del lago Trasimeno da venerdì pomeriggio, 19 settembre, a seguito di un drammatico incidente avvenuto durante una gita in gommone. Le operazioni di ricerca, coordinate dai Vigili del fuoco, sono ancora in corso e proseguiranno per tutta la notte. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

