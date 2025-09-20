Cadavere trovato in un garage a Loreto | fermato per omicidio un 37enne di Erba È residente nel palazzo

Fermato dai carabinieri e portato in carcere nella notte: è un 37enne originario di Erba il principale sospettato dell’omicidio avvenuto a Loreto, in provincia di Ancona. Ieri, venerdì 19 settembre, in un garage di una casa in via Altotting 4 era stato ritrovato il cadavere di uomo riverso in una pozza di sangue, con una profonda ferita al capo e in avanzato stato di decomposizione, senza documenti. Le indagini dei carabinieri hanno portato però a ricostruire in breve tempo l’identità della vittima: Alex Ettore Sorrentino, 45 anni, di cui era stata denunciata la scomparsa qualche giorno fa a Castelfidardo, una cittadina a pochi chilometri da Loreto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

