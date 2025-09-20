Cadavere trovato in un garage a Loreto | fermato per omicidio un 37enne di Erba È residente nel palazzo
Fermato dai carabinieri e portato in carcere nella notte: è un 37enne originario di Erba il principale sospettato dell’omicidio avvenuto a Loreto, in provincia di Ancona. Ieri, venerdì 19 settembre, in un garage di una casa in via Altotting 4 era stato ritrovato il cadavere di uomo riverso in una pozza di sangue, con una profonda ferita al capo e in avanzato stato di decomposizione, senza documenti. Le indagini dei carabinieri hanno portato però a ricostruire in breve tempo l’identità della vittima: Alex Ettore Sorrentino, 45 anni, di cui era stata denunciata la scomparsa qualche giorno fa a Castelfidardo, una cittadina a pochi chilometri da Loreto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: cadavere - trovato
Roma, trovato il cadavere di una donna tra le sterpaglie
Roma, cadavere di una donna trovato tra i cespugli
Cecina, trovato il cadavere di un uomo nel boschetto della stazione: indagano i carabinieri
Dall'Italia - Scoperta choc, trovato un cadavere in un garage: ipotesi omicidio Vai su Facebook
Abriola, trovato il cadavere del 35enne Nunzio Sblendido: era scomparso da 4 giorni - X Vai su X
Loreto, fermato un 37enne di Erba per l’omicidio dell’uomo ritrovato in un garage; Cadavere in un garage, la pista dell’omicidio: una coppia sotto torchio; Cadavere ritrovato a Loreto, la vittima è Alex Ettore Sorrentino: fermato un 37enne.
Loreto, il giallo del garage. Morto a terra nel sangue. Si indaga per omicidio - La fidanzata della vittima aveva denunciato due giorni prima la sua scomparsa. Scrive ilrestodelcarlino.it
Alex Ettore Sorrentino trovato morto in un garage, ipotesi omicidio: sentita per ore una coppia - È Alex Ettore Sorrentino l’uomo trovato morto nel garage di Loreto (Ancona). Segnala fanpage.it