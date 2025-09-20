Cadavere ritrovato a Loreto la vittima è Alex Ettore Sorrentino | fermato un 37enne
LORETO – Le indagini scattate dopo il ritrovamento del cadavere di Alex Ettore Sorrentino, 45enne di Castelfidardo, all’interno di un garage in via Altotting, hanno portato ad un provvedimento di fermo di indiziato di delitto. I Carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Cadavere ritrovato a Loreto, la vittima è Alex Ettore Sorrentino: fermato un 37enne; Cadavere in un garage, la pista dell’omicidio: una coppia sotto torchio; Loreto, fermato un 37enne di Erba per l’omicidio dell’uomo ritrovato in un garage.
Ucciso in un garage, fermato nella notte un 37enne - Svolta nella notte sul mistero del cadavere in stato di decomposizione con ferite alla testa e insanguinato, ritrovato ieri nel garage di un'abitazione in via Altotting 4 a Loreto (Ancona). Da ansa.it
Loreto, il giallo del garage. Morto a terra nel sangue. Si indaga per omicidio - La fidanzata della vittima aveva denunciato due giorni prima la sua scomparsa. Scrive ilrestodelcarlino.it